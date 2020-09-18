РФ прекращает программу вывоза россиян из-за границы

Россия решила прекратить с 21 сентября все вывозные рейсы. ОБ этом журналистам сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», — приводит РИА «Новости» сообщение штаба. Решение, как отмечается, вступит в силу 21 сентября.
За весь период пандемии было организовано больше 580 вывозных рейсов, которые доставили на родину 92 тысячи пассажиров. В качестве альтернативы на коммерческой основе будут задействованы самолеты, которые возвращаются в РФ после выполнения грузовых, грузопассажирских и транзитных рейсов.
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