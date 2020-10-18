В России создали программу для поиска маньяков

Алгоритм позволяет составить портрет преступника за пару минут Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На базе искусственного интеллекта в России создана программа для поиска серийных преступников. Она позволяет составить портрет маньяка всего за пару минут. Об этом журналистам рассказал руководитель Научно-исследовательского института криминалистики Следственного комитета России Алексей Бессонов.

«В 2017 году „ангарский маньяк“ Михаил Попков признался в расправе над еще одной жертвой: в деталях рассказал, как изнасиловал и зарезал женщину в лесу. Тогда криминалисты обратили внимание на то, что в поведении серийных убийц и в том, как они скрывают следы, есть много закономерностей», — приводит газета «Известия» слова собеседника.

После этого эксперты изучили больше тысячи преступлений, совершенных 186 маньяками и насильниками, включая опыт расследования дел Чикатило. На основе этого исследования и был создан алгоритм, который позволяет составить поисковый портрет преступника. Работает все так: в таблицу включается информация об осмотре места происшествия, характеристики жертвы (возраст и пол) и самого преступления (орудие, вид нападения). Программа анализирует эти данные и предлагает наиболее верный вариант.

«Портрет маньяка мы получаем за пару минут расчетов — и можно начинать поиски», — сказал Бессонов. Разработка, по его словам, допускает погрешности, но возраст преступника она определяет с точностью 80%, психические заболевания — 81,5%, а также на 96% определяет, была ли жертва знакома с маньяком.