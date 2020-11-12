Южные рубежи России защитят от НАТО вертолеты-ловушки

Минобороны усилит группировку Южного военного округа новейшими вертолетами с мощными средствами радиоэлектронной борьбы. Ми-8МТПР-1 с системой радиоподавления «Рычаг-АВ» станут ответом на возможное развертывание ракет малой и средней дальности НАТО в регионе.
Как утверждают разработчики, системы «Рычаг-АВ» способны создавать помехи для локаторов и нейтрализовать работу практически любых средств ПВО, пишут «Известия». «Это вписывается в нашу доктрину: не идти на гонку вооружений, а с помощью подобных систем просто блокировать целые районы предполагаемых запусков и создавать серьезную проблему для наступательных вооружений НАТО, — рассказал», — считает вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.
Эксперт отметил, что техника отличается от аналогов мобильностью. Ее можно перебрасывать в определенные районы, и при необходимости блокировать все системы управления, причем не только ракетами. Он также указал, что оборонительное оружие гораздо менее затратное, чем развертывание ракет.
Представители концерна «КРЭТ», где создавался комплекс, заявляют, что он может останавливать работу систем связи, управления войсками или высокоточным оружием, а также навигационной аппаратуры. Эффективная дальность Ми-8МТПР-1 достигает нескольких сотен километров.
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