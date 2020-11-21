Новогодние праздники не вызовут сильной вспышки заболеваемости коронавирусом. Так считает главный врач медцентра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.
«Сильного всплеска заболеваемости после Нового года думаю ждать не стоит. Да, заболеваемость будет сохраняться, и до следующего года будет сохраняться определенный прирост числа заболевших», — цитирует врача ТАСС. Свою позицию Тимаков аргументировал тем, что около 60% россиян уже были в контакте с заболевшими COVID, они выработали иммунитет или переболели бессимптомно.
Ранее Роспотребнадзор посоветовал гражданам отказаться от празднования Нового года в больших компаниях, а также за границей. В ведомстве отметили, что каникулы лучше всего провести дома или на даче. В некоторых городах РФ, включая Екатеринбург, запретили работу кафе в новогоднюю ночь.
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