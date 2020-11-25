В Госдуме обозначили главную цель изменений в пенсионной системе

Все пенсионные изменения, происходящие в России, стремятся только к одной цели — достойной пенсии граждан. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Комментируя предложения главы думской фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова об упразднении Пенсионного фонда РФ (ПФР), Нилов заявил, что у всех изменений должна быть единственная цель — достойная пенсия для пенсионеров. «Каким образом ее обеспечить? Давайте смотреть предложения. Насколько я знаю, какие-то предложения, наработки у „Справедливой России“ есть, они готовят законопроект. Давайте посмотрим, что предлагается», — приводит слова депутата РИА «Новости».
Нилов подчеркнул, что при рассмотрении вопроса об упразднении ПФР нужно будет найти того, кто возьмет на себя замещение государственных функций фонда. Ранее в разговоре с URA.RU депутат подчеркнул, что является критиком пенсионной реформы. По его словам, россиянам нет разницы, какая будет пенсионная система, так как важнее всего размер выплат.
Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский предупредил о скорой ликвидации Пенсионного фонда. По его мнению, фонд превратился в «огромную бюрократическую структуру» с большим количеством чиновников и помещений. Между тем Миронов предлагал упразднить ПФР, а пенсии выплачивать из бюджета, пишет «Национальная служба новостей».
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