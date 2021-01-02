В России за время пандемии сняли с продажи десятки моделей авто

Российский авторынок в 2020 году лишился 23 моделей. Автомобили, которые и так пользовались у россиян небольшим спросом, покинули салоны дилеров из-за обвала продаж, вызванного пандемией.
«В январе и феврале рынок покинули китайские кроссовер Chery Tiggo 2 и пикап Foton Tunland. Обе модели практически не пользовались спросом, поэтому их уход был вполне ожидаемым и закономерным», — пишет портал «Автоновости дня».
В апреле с продажи в России сняли китайский кроссовер Haval H6 первого поколения, который однако пользовался у россиян спросом. В июне же с рынка сняли кроссовер Haval H2, который, напротив, был непопулярен. Также в первый месяц лета из продажи исчезли минивэны Renault Dokker и Dokker Stepway.
Китайские кроссоверы Chery Tiggo 3 и Chery Tiggo 5 покинули российский рынок в июле. В первый месяц осени с продажи в России сняли родстер Mercedes-Benz AMG GT и спортивное купе Toyota Supra. Октябрь лишил россиян седана Cadillac CT6 и кроссовера KIA Sorento Prime. В ноябре салоны дилеров покинули сразу четыре модели — спорткар Chevrolet Camaro, кроссоверы Chery Tiggo 7 и Renault Koleos, а также лифтбек Volkswagen Arteon.
В первый месяц зимы с российского рынка сняли шесть моделей автомобилей. Седан Datsun on-DO, хэтчбеки Datsun mi-DO и Hyundai i30 N, купе Infiniti Q60, седан Infiniti Q50, а также кроссовер Jeep Cherokee больше не получится купить в автосалонах России.
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