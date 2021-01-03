Большинство звезд решили провести новогодние праздники на море Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российские звезды разделились на два лагеря: кто-то решил остаться дома, а кто-то полетел на отдых в жаркие страны. Так, певец Филипп Киркоров выбрал для своего отдыха Майами, телеведущая Ольга Бузова отправилась со своим молодым человеком Давидом Манукяном на Мальдивы, а рэперы Джиган и Тимати решили остаться дома.

«We just arrived. It’s sunny Miami (Мы только что приехали. Это солнечный Майами — прим. ред.)», — сказал Киркоров у себя в сторис в Instagram. Он отправился на отдых вместе со своими детьми.

Многие блогеры предпочли провести новогодние праздники на Бали, который закрыт для российских туристов. Туда улетели Валерия Чекалина, Гусейн Гасанов, Надежда Серова, Алина Акилова, Елена Сажина и телеведущий Александр Рогов. Судя по всему туда также отправились певцы Сергей Лазарев и Влад Топалов с женой Региной Тодоренко. А ТикТок блогеры выбрали для отдыха Египет. Там собрались Карина Кросс (Лазарьянц), Валя Карнавал (Карнаухова) и Юлия Гаврилина.

Продюсер Слава Мерлоу (Артем Готлиб) выбрал путешествие по России. Фигурист Евгений Плющенко вообще занят работой в эти праздники. А блогер Анастасия Ивлеева просто решила провести новогодние праздники с семьей.

Фигурист Евгений Плющенко в новогодние праздники решил работать Instagram