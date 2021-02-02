МВД усилило охрану суда, где рассмотрят дело Навального

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Заседание Мосгорсуда по делу вора в законе по кличке Шишкан, Шишканова Олега (Медведева). Москва, московский городской суд, фемида, правосудие, мосгорсуд, меч правосудия
В Мосгорсуде сегодня рассмотрят дело Алексея Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Московская полиция усилила охрану общественного порядка у станции метро «Преображенская площадь» — ближайшей к Мосгорсуду, где сегодня должны пройти слушания по делу Алексея Навального. Об этом с места событий передают журналисты.

«Рядом с метро „Преображенская площадь“ стоят несколько машин Росгвардии и полиции, ближайший проход к самому суду перекрыли бойцы ОМОН», — сообщает РИА «Новости». По информации журналистов, в настоящее время через полицейские оцепления пропускают только сотрудников суда и жителей близлежащих домов. По информации агентства, к зданию суда прибыла супруга блогера Юлия Навальная.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний направила в суд иск о замене блогеру условного срока на реальный по уголовному делу «Ив Роше». По информации ведомства, Навальный, приговоренный в 2014 году к 3,5 годам условно, неоднократно нарушал требования испытательного срока и не отмечался в уголовно-исполнительной комиссии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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