МВД усилило охрану суда, где рассмотрят дело Навального

В Мосгорсуде сегодня рассмотрят дело Алексея Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Московская полиция усилила охрану общественного порядка у станции метро «Преображенская площадь» — ближайшей к Мосгорсуду, где сегодня должны пройти слушания по делу Алексея Навального. Об этом с места событий передают журналисты.

«Рядом с метро „Преображенская площадь“ стоят несколько машин Росгвардии и полиции, ближайший проход к самому суду перекрыли бойцы ОМОН», — сообщает РИА «Новости». По информации журналистов, в настоящее время через полицейские оцепления пропускают только сотрудников суда и жителей близлежащих домов. По информации агентства, к зданию суда прибыла супруга блогера Юлия Навальная.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний направила в суд иск о замене блогеру условного срока на реальный по уголовному делу «Ив Роше». По информации ведомства, Навальный, приговоренный в 2014 году к 3,5 годам условно, неоднократно нарушал требования испытательного срока и не отмечался в уголовно-исполнительной комиссии.