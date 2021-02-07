Боевые действия в Донбассе идут впервые с июля прошлого года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Украина обстреляла территорию ДНР — Путин встретится с главами фракций ГД — депутаты хотят поднять МРОТ до 60 тысяч рублей и изменить пенсионную систему — Симоньян раскритиковала россиян за жалобы на пенсии — российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют в 25 странах. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 6—7 февраля — в обзоре URA.RU:

В Донбассе возобновились боевые действия

Территория непризнанной Донецкой народной республики была атакована с украинской стороны. ДНР обстреляли впервые с июля 2020 года. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Президент России проведет встречу с руководителями фракций Госдумы

Президент РФ Владимир Путин 18 февраля встретится с главами фракций Государственной думы России. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Глава Минфина заявил о преодолении кризиса

Экономика России успешно преодолевает последствия «коронакризиса». Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило право России на долгосрочное продление кредитного рейтинга в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

В Госдуме хотят перестроить пенсионную систему, поднять МРОТ и повысить выплаты опекунам детей-инвалидов

Чтобы ввести предложения Минфина РФ по добровольному софинансированию пенсий, нужно менять всю пенсионную систему страны. Таким мнением с URA.RU поделился первый зампред комитета Госдумы России по экономической политике Сергей Калашников.

Минимальный размер заработной платы необходимо поднять с 11 653 до 25 000 рублей, а в будущем — до 60 тысяч рублей. С таким заявлением выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Госдума РФ в весеннюю сессию рассмотрит законопроект о повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии для родителей и опекунов детей-инвалидов.

Симоньян вызвала гнев россиян за защиту пенсионной системы

Главный редактор RT Маргарита Симоньян раскритиковала граждан России, которые жалуются на маленькие пенсии. Ее главным аргументом в защиту пенсионной системы РФ стало то, что в 1990-х годах выплат совсем не было. Россияне ответили на ее слова негодованием.

Российскую вакцину от COVID зарегистрируют в ряде стран

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована в 25 странах. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В то же время журналисты агентства Bloomberg назвали «Спутник V» одним из крупнейших научных прорывов со времен СССР.

«Северный поток — 2» начали достраивать

Судно «Фортуна» начало завершающий этап прокладки труб в рамках газового проекта «Северный поток — 2». Большая часть труб будет пролегать в водах Дании (120 километров), еще 28 километров осталось дотянуть в немецких водах.

Но власти Германии все же могут отключить «Северный поток — 2», если Россия будет оказывать давление на Украину. Об этом написал немецкий журнал WirtschaftsWoche со ссылкой на источники