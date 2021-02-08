Председатель УрО РАН назвал срок своей отставки

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Закладка первого камня в проект КАМПУС УрФУ. Екатеринбург, чарушин валерий, книга, вершины уральской науки
В 2008 году общее собрание РАН утвердило Валерия Чарушина на должность председателя Уральского отделения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Председатель Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Валерий Чарушин планирует в 2022 году покинуть пост. Об этом он рассказал в интервью журналу «Наука на Урале» Уральского федерального университета (УрФУ).

«С 2008 года и уже 13 лет я нахожусь на посту председателя Уральского отделения РАН, дольше всех своих предшественников. В следующем году буду передавать полномочия преемнику», — отметил глава отделения.

Получить оперативный комментарий по ситуации у Чарушина не удалось. На звонки и сообщения корреспондента URA.RU он не ответил.

Чарушин работает в структуре Российской академии наук с 1999 года. В 2008 году общее собрание РАН утвердило его на должность председателя Уральского отделения, чьи научные учреждения и организации находятся в Архангельске, Екатеринбурге, Оренбурге, Перми, Челябинске, Тобольске, Коми и Удмуртии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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