Председатель УрО РАН назвал срок своей отставки

В 2008 году общее собрание РАН утвердило Валерия Чарушина на должность председателя Уральского отделения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Председатель Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Валерий Чарушин планирует в 2022 году покинуть пост. Об этом он рассказал в интервью журналу «Наука на Урале» Уральского федерального университета (УрФУ).

«С 2008 года и уже 13 лет я нахожусь на посту председателя Уральского отделения РАН, дольше всех своих предшественников. В следующем году буду передавать полномочия преемнику», — отметил глава отделения.

Получить оперативный комментарий по ситуации у Чарушина не удалось. На звонки и сообщения корреспондента URA.RU он не ответил.

Чарушин работает в структуре Российской академии наук с 1999 года. В 2008 году общее собрание РАН утвердило его на должность председателя Уральского отделения, чьи научные учреждения и организации находятся в Архангельске, Екатеринбурге, Оренбурге, Перми, Челябинске, Тобольске, Коми и Удмуртии.