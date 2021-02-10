Представитель президента РФ высказался о новых штрафах за митинги

В России предлагают увеличить штрафы за неповиновение полиции во время митингов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Новые штрафы за неповиновение правоохранительным органам во время массовых акций не затронут законопослушных граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

В Госдуме во втором чтении приняли законопроект, предусматривающий штрафы за неповиновение требованиям сотрудников силовых ведомств во время массовых акций. Нарушение влечет административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей, либо административный арест до 30 суток, либо обязательные работы до 200 часов для граждан, передает News.ru .

«Законопроект прошел все экспертные стадии обсуждения. Очевидно, что этот законопроект, если станет законом, не коснется законопослушных граждан. А что касается нарушителей, то да, некоторые штрафы повышаются», — прокомментировал новшества Песков во время конференц-колла.

В настоящее время физические лица за неповиновение силовикам могут быть оштрафованы на сумму от 500 до тысячи рублей в первый раз или на пять тысяч рублей за повторное нарушение. Должностные лица должны платить за такое нарушение от 10 до 20 тысяч рублей, а юрлица — от 50 до 100 тысяч.