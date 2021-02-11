Гинеколог объяснила, когда беременным стоит ставить «Спутник V»

Гинеколог заявила, что беременным на ранних неделях не повредит прививка от коронавируса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На первых неделях беременности от прививки «Спутником V» ничего страшного не произойдет. Так считает гинеколог-эндокринолог и врач высшей категории Ирина Филатова.

«Очень многие женщины на ранних сроках опасаются — я таблетки какие-то пила, например, антибиотики. Но на беременность до четырех недель ничего не действует, кроме рентгеновского облучения», — рассказала Филатова «Ридусу». Медик объяснила — в женском организме есть защитные механизмы, которые спасают плод от неблагоприятных воздействий.

Кроме того, бывают случаи, когда вакцинация возможна и на поздних сроках. Для этого нужны серьезные медицинские показания. Обычно специалисты могут высчитать риски для каждого случая по медицинским таблицам.

Тем не менее, при планировании беременности стоит подождать, пока гормональный фон женщины обновится. Для этого нужно примерно три месяца после вакцинации или какой-либо терапии, уточнила Филатова. Ранее Роспотребнадзор опубликовал список тех, кому нельзя ставить прививку от коронавируса. Туда вошли не только беременные.