Коммерсант: штрафы за дискриминацию женщин посчитали избыточными

В правительстве посчитали штрафы за дискриминацию женщин избыточными. Эта позиция обусловлена наличием статьи «Дискриминация». Информация следует из материала газеты «Коммерсант».
В правительстве посчитали инициативу избыточной. Авторы отзыва напомнили, что статья 5.62 КоАП и так предполагает ответственность за дискриминацию», — указано в материале. Также отмечается, что существует еще одна статья — 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Ранее авторы законопроекта вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков и депутат Роза Чемерис выступали с инициативой установить административную ответственность за «публичные призывы, направленные на оправдание, пропаганду или навязывание социально-культурных моделей поведения, предполагающих ограничение женщин в их правах и свободах, гарантированных Конституцией».
