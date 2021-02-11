Система PayPal планирует серьезно расширить свой функционал

Международная система платежей PayPal собирается внедрить ряд новых услуг. В частности, речь идет о возможности брокерской торговли на площадке, заявил гендиректор компании Дэн Шульман.
«Фирма заявила, что новые продукты могут включать торговлю акциями и высокодоходные сберегательные счета, а также возможности оплаты счетов и услуги обналичивания чеков», — пишет Blojmberg. Руководство PayPal ожидает, что внедрение нового функционала приведет к увеличению активных пользователей до 750 млн к 2026 году.
В июле прошлого года платежная система прекратила внутренние переводы в России. Такое решение было принято из-за поправок в закон «О национальной платежной системе», которые не позволяли операторам передавать информацию о внутрироссийских переводах за рубеж или открывать доступ к таким данным с территории иностранного государства.
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