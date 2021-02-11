11 февраля 2021

Система PayPal планирует серьезно расширить свой функционал

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт депозитфото, фондовая биржа, инвестиции, фондовый рынок, биржевые маклеры
PayPal планирует внедрить новый функционал: к примеру, торговлю акциями и сберегательные счета Фото: depositphotos.com

Международная система платежей PayPal собирается внедрить ряд новых услуг. В частности, речь идет о возможности брокерской торговли на площадке, заявил гендиректор компании Дэн Шульман.

«Фирма заявила, что новые продукты могут включать торговлю акциями и высокодоходные сберегательные счета, а также возможности оплаты счетов и услуги обналичивания чеков», — пишет Blojmberg. Руководство PayPal ожидает, что внедрение нового функционала приведет к увеличению активных пользователей до 750 млн к 2026 году.

В июле прошлого года платежная система прекратила внутренние переводы в России. Такое решение было принято из-за поправок в закон «О национальной платежной системе», которые не позволяли операторам передавать информацию о внутрироссийских переводах за рубеж или открывать доступ к таким данным с территории иностранного государства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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