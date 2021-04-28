Магнитогорцы ответили Урганту, отправившему их на Марс

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, сочли неудачной шутку телеведущего Ивана Урганта, заявившего, что изобретатель Илон Маск должен отправить на Марс местных жителей. Об этом говорится в обращении общественной палаты города на имя автора ток-шоу «Вечерний Ургант» Дениса Ртищева. Текст письма есть в распоряжении URA.RU.
«Магнитогорск — город трудовой доблести, — напоминают в письме. — Подвиг наших металлургов в годы Великой отечественной войны неоспорим. А сегодня, в непростые для страны времена, город работает и продолжает выпускать импортозамещающую продукцию. Увеличиваются налоговые платежи в федеральный бюджет, сумма которых составляет миллиарды рублей».
Как говорится в обращении, Ургант сделал акцент на том, что магнитогорцы «давно живут на красной планете и без кислорода». «Несмотря на юмористическую направленность передачи, считаем данную формулировку неуместной», — пишут жители. Авторы признают проблемы с экологией в трудовых городах, но в Магнитогорске комплексный индекс загрязнения атмосферы уже составляет 6,1, а в скором времени будет равен пяти и войдет в «зеленую зону». Сам город находится на девятом месте в России по качеству городской среды.
«Считаем, что Магнитогорск и его жители заслуживают уважения, — пишут жители. — Приглашаем приехать к нам в гости и убедиться в этом. Возможно, это поможет избежать в дальнейшем голословных высказываний в эфире „Первого канала“».
В своем ток-шоу Ургант предложит отправить на Марс не только магнитогорцев. По его мнению, на Марс должны лететь музыкант Бари Алибасов и путешественник Федор Конюхов.
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