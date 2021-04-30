В Кремле ответили на задержание адвоката Сафронова

В Кремле знают о задержании адвоката экс-советника Роскосмоса Ивана Сафронова Ивана Павлова, но власти РФ не видят общей тенденции в задержаниях и обысках у журналистов и общественников. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это [задержания журналистов и общественных деятелей] не единая тенденция и разные случаи и дела», — рассказал Песков во время конфренц-колла. Он уверен, что дело Павлова не зависит от проведения незаконных митингов в РФ.
Песков добавил, что не знает о планах президента РФ Владимира Путина запросить информацию о Павлове. Представитель Кремля пояснил, что подобными делами занимаются профильные ведомства.
Силовики задержали Павлова 30 апреля. До этого правоохранители провели обыск у адвоката.
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