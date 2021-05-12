12 мая 2021

Аналитики: половина россиян устала работать

© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне пожаловались на переработки Фото:

Почти половина россиян заявила о переработках, которые приводят к утомлению. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра сервиса для управления бизнесом «Битрикс24».

«Почти половина россиян (47%) заявили, что им приходится работать сверхурочно», — пишет RT со ссылкой на исследование. 53% опрошенных указали, что не перерабатывают. Опрос также показал, что 65% респондентов готовы к регулярным переработкам, чтобы компания выжила во время экономического кризиса.

Согласно исследованию, сейчас 44% российских сотрудников работают в офисах, треть перешла на частичную удаленку, а четверть работают из дома постоянно. Большинство респондентов (84%) уверены, что удаленная работа помогает отвлекаться от личных дел. В опросе приняли участие 616 российских компаний.

Ранее Минтруд предупредил, что работодатель не имеет права привлекать сотрудников к работе, мотивируя это ненормированным графиком. При этом в конце 2020 года переход на удаленку в случае ЧП был закреплен в законе, уточняют «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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