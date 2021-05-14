«Известия»: автомобили в России могут подорожать до 15%

Вызванный пандемией коронавируса дефицит автомобилей в России повлияет на рост их стоимости. Как полагает руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков, машины могут подорожать на 10-15%.
«Разумеется, дефицит не может не отразиться на цене автомобилей. <…> Если курс [доллара] сохранится на нынешнем уровне, то удорожание автомобилей составит 10%, но если доллар будет стоить 80 рублей и больше, то рост может дойти до 15%», — пишут «Известия», ссылаясь на Целикова.
По словам эксперта, дефицит автомобилей был вызван тем, что поставки планируются за полгода-год и повышенный спрос в апреле стал для многих участников рынка неожиданностью. По сравнению с апрелем 2020 года (когда спрос упал на 72,4% и за месяц в России было продано 38 922 машины), в этом году россияне купили за месяц 151 964 автомобиля, то есть спрос взлетел более чем на 300%, что стало рекордом за всю историю наблюдений.