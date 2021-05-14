14 мая 2021

«Известия»: автомобили в России могут подорожать до 15%

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Салон «Мерседес-Бенц» в УралАвтоХаус. Екатеринбург, автосалон, мерседес бенц, mercedes-benz
Дефицит автомобилей в России вызовет рост их стоимости, считает эксперт. Фото:

Вызванный пандемией коронавируса дефицит автомобилей в России повлияет на рост их стоимости. Как полагает руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков, машины могут подорожать на 10-15%.

«Разумеется, дефицит не может не отразиться на цене автомобилей. <…> Если курс [доллара] сохранится на нынешнем уровне, то удорожание автомобилей составит 10%, но если доллар будет стоить 80 рублей и больше, то рост может дойти до 15%», — пишут «Известия», ссылаясь на Целикова.

По словам эксперта, дефицит автомобилей был вызван тем, что поставки планируются за полгода-год и повышенный спрос в апреле стал для многих участников рынка неожиданностью. По сравнению с апрелем 2020 года (когда спрос упал на 72,4% и за месяц в России было продано 38 922 машины), в этом году россияне купили за месяц 151 964 автомобиля, то есть спрос взлетел более чем на 300%, что стало рекордом за всю историю наблюдений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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