В Кремле объяснили, зачем выдвигают требования к IT-гигантам

Сергей Кириенко считает, что иностранные IT-компании должны лучше взаимодействовать с властями РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Реакция TikTok и Google на официальные требования властей РФ стала одной из причин, по которым от иностранных компаний потребовали представительство в России. Такое заявление сделал руководитель администрации президента Сергей Кириенко.

«Наличие здесь подразделения, которое формально никак не связано с головной компанией, переводит все в человеческие взаимоотношения: захотите среагировать — вы среагируете, не захотите — нет. Для нас принципиально, чтобы представительства в России обладали каким-то набором полномочий», — цитирует Кириенко РБК. Он предлагает обсуждать, какие именно полномочия получат такие представительства.

Замглавы АП привел в пример недавние ответы TikTok и Google. ООО «Гугл» заявила, что не имеет отношения к Google LLC, а потому не может отреагировать на претензии от Роскомнадзора к этой компании. А российское представительство TikTok ответило, что не имеет юридических полномочий и не может ответить на вопросы от властей. Они возникли из-за того, что соцсеть массово предлагала политический контент детям в возрасте 14 лет.

С 1 января 2022 года иностранные сайты с аудиторией более 500 тысяч человек обязаны создавать в России официальные представительства или юрлица. В случае отказа, IT-гигантам запретят размещать рекламу, собирать и передавать персональные данные и получать денежные средства россиян, сообщает Life.