Глава Верховного суда объяснил, как заработать на курящих соседях

Курильщик должен позаботиться о том, чтобы дым и запах не проникал в соседние квартиры, отметил Вячеслав Лебедев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Соседи курильщиков, которые вынуждены вдыхать вредный дым, могут подать жалобу и получить компенсацию за моральный вред. Об этом напомнил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды.

«В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма. Нарушение этого права в жилых помещениях влечет обязанность компенсировать моральный вред», — приводит слова Лебедева «Российская газета». Он подчеркнул, что социальной благополучие и права на жизнь и охрану здоровья возможно соблюдать только при взаимодействии между обществом и природой. Каким образом человек может доказать, что получил моральный вред от соседа-курильщика, Лебедев не уточнил.

Ранее суд Челябинской области взыскал три тысячи рублей с жильцов многоквартирного дома, куривших на лоджии и мешавших запахом табачного дыма соседям. В пресс-службе суда объяснили, что гражданин имеет право курить в жилом помещении, но табачный дым или запах не должны выходить за пределы помещения курящего лица, пишет РАПСИ .