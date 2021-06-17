В Кремле допустили включение США в переговоры по Донбассу

В Кремле сообщили, что можно было бы возобновить процесс консультаций по Донбассу после прошедшего саммита президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Советующее заявление сделал официальный представитель Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков.
«На саммите говорилась, что подобная практика [консультаций по Донбассу] скорее положительная и заслуживает внимания. Говорилась, что можно было бы возобновить процесс консультаций, но это не идет в подмену или дополнение нормандского формата», — сказал Песков во время конференц-колла. Так он ответил на вопрос, будет ли формализован формат переговоров России и США по Донбассу.
В 2017 году спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков обсуждали на встрече размещение в Донбассе миротворцев ООН. В 2019 году Волкер захотел снова встретиться с Сурковым и отправил запрос в Кремль. Он отметил, что в США поддерживают нормандский формат, пишет RT.
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