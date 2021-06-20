У детей из лагеря «Артек» выявлен коронавирус

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Разное. Курган , дети
Контактных детей отправили в обсерватор Фото:
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Коронавирус COVID-19

У шести отдыхающих в международном детском центре «Артек» обнаружили коронавирус. Детей отправили в инфекционную больницу, сообщают в соцсетях.

«У шести детей в „Артеке“ обнаружен ковид. Сейчас они находятся в инфекционке. Все контактные помещены в обсерватор», — сообщает telegram-канал «Телеграммы из Крыма». Отмечается, что лагерь работает в обычном режиме.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский сообщил URA.RU о необходимости вакцинировать детей от коронавируса. По его словам, появляются новые штаммы с более высокой заразностью, поэтому дети подвергаются опасности. Инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко сказала, что детей могут начать вакцинировать осенью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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