У детей из лагеря «Артек» выявлен коронавирус

Контактных детей отправили в обсерватор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У шести отдыхающих в международном детском центре «Артек» обнаружили коронавирус. Детей отправили в инфекционную больницу, сообщают в соцсетях.

«У шести детей в „Артеке“ обнаружен ковид. Сейчас они находятся в инфекционке. Все контактные помещены в обсерватор», — сообщает telegram-канал «Телеграммы из Крыма». Отмечается, что лагерь работает в обычном режиме.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский сообщил URA.RU о необходимости вакцинировать детей от коронавируса. По его словам, появляются новые штаммы с более высокой заразностью, поэтому дети подвергаются опасности. Инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко сказала, что детей могут начать вакцинировать осенью.