Новая категория россиян претендует на выплату в 10 тысяч рублей

С 2022 года денежную выплату ко Дню Победы могут распространить на россиян, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Соответствующие проекты указа президента и постановления правительства разрабатываются и будут представлены в ближайшее время. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда.
«Подготовка данных проектов позволит около 70 тысячам граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда, получать ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей», — цитирует представителей министерства «Российская газета».
Планируется, что жителям России будут предоставлять выплату через ПФР и федеральные органы исполнительной власти. А гражданам, проживающим в Латвии, Литве и Эстонии — Минобороны через отдел обеспечения при посольстве РФ в Эстонской Республике.
Ранее сообщалось, что инвалиды и участники Великой Отечественной войны к 9 Мая получили ежегодную выплату в размере 10 000 рублей. Однако сумма зависит еще и от региона. В Карачаево-Черкесии ветераны ВОВ получили 50 тысяч рублей, в Курской области по 20 тысяч рублей, в ХМАО по 15 тысяч. Россияне в соцсетях высмеяли размер выплат и отметили, что власти Москвы потратили на разгон туч для парада почти полмиллиарда рублей.
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