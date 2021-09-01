Беспилотным автомобилям выделят отдельные полосы на трассах в РФ

Для беспилотного грузового транспорта на трассах в России создадут выделенные полосы. Как рассказал председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на II просветительском марафоне «Новое знание», это вопрос безопасности, передает корреспондент URA.RU.
«Беспилотный транспорт уже тестируется на территории России, например, беспилотники ездят в Сколково. Насколько быстро общественный транспорт без водителя поедет по городам — вопрос безопасности. Надо сначала убедиться, что от технологий никто не погибнет в случае аварии. Думаю, первыми массово поедут все же беспилотники, перевозящие грузы, а не людей. Для них будут создавать выделенные полосы за пределами городов, на трассах, что даст большую безопасность передвижения. Кроме того, я думаю, мы быстрее придем к беспилотникам технически, чем юридически», — заявил Шувалов.
Внедрение беспилотных машин на российских дорогах должно снизить количество смертей в результате ДТП. Развитие такого транспорта в России зависит от установок вышек сетей нового поколения 5G. Национальный проект «Цифровая экономика» предполагает к 2024 году распространение 5G в 10 крупнейших городах России.
Подписывайтесь на URA.RU в