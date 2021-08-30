Ростелеком: беспилотные машины появятся на дорогах РФ в 2024 году

Развитие беспилотного транспорта будет зависеть от установок вышек 5G Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К 2024 году в крупных городах России появится мобильная сеть 5G, благодаря которой в стране начнет развиваться беспилотный автотранспорт. Как рассказала URA.RU директор по стратегическому развитию «Ростелекома» Алеся Мамчур, первыми обеспечены связью пятого поколения будут 10 крупнейших городов страны.

«Изначально мы увидим 5G в крупных городах. Новая сеть обеспечит высокоскоростную передачу данных и мгновенную скорость реакции умного автомобиля на дорожную ситуацию. Беспилотный автомобиль должен давать реакцию на любое дорожное событие мгновенно. Для обмена данными будут даны доли секунды. Проблема должна быть быстро обнаружена, информация передана искусственному интеллекту, который выработает решение на основе полученных данных. И система управления получит задачу — повернуть транспортное средство или притормозить. Подобные операции и решения должны быть обеспечены постоянно и мгновенно на всем протяжении пути умного автомобиля», — рассказал эксперт.

Получая сведения о дорожной обстановке в сверхбыстром режиме, технология беспилотников станет максимально безопасной, продолжила Мамчур. По ее словам, со временем сеть пятого поколения покроет всю страну.

На территории России уже тестируется использование общественного беспилотного транспорта в нескольких крупных городах. Одной из целей нацпроекта «Цифровая экономика» является распространение в России сетей 5G. Города Урала будут в числе первых, где будет внедрена связь пятого поколения.