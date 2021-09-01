Британцы назвали российскую торпеду «Посейдон» «зловещим оружием» Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Россия вызвала волну опасений после публикации снимков торпеды «Посейдон» с ядерной боеголовкой. Британцы назвали ее зловещим оружием.

«С тех пор, как президент России Владимир Путин в своем выступлении в 2015 году впервые обнародовал информацию о существовании „сверхсекретной“ торпеды, это зловещее оружие, известное как „Посейдон“, вызывает огромный интерес у экспертов по безопасности», — пишет Daily Express. Как отмечает издание, «Посейдон» находится на северном берегу реки Северная Двина вблизи Белого Моря. Британцы в комментариях отреагировали неоднозначно.

Пользователь DNESY написал: «продолжайте вводить санкции и не ждите от них ничего хорошего». JeanieJordanотметил, что ракету «не будут использовать против Америки», а «испытают ее на Великобритании». Пользователь cattyandco3 призвал «купить одну из ракет, чтобы пальнуть по восточному побережью Китая».

Ранее в Кремле объяснили усиление производства гиперзвукового оружия в России нанесением ущерба существующему российскому паритету со стороны США и НАТО. Также стало известно, что в 2022 году российские войска получат баллистические ракеты «Сармат», пишет телеканал 360. Экспериментальный образец ракеты был испытан на полигоне Сары-Шаган в Казахстане вместе с другим новейшим вооружением, пишет RT.