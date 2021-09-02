Мужчина с гранатой ограбил под Петербургом банк на 1,5 млн рублей

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Военно-поисковые сборы. Холманских и Дубровский в Чебаркуле Челябинск, граната, боеприпас, лимонка, ф1
Мужчина, вооруженный гранатой и пистолетом, в Кудрово ограбил банк Фото:

В Кудрово (Ленинградская область) неизвестный, угрожая пистолетом и гранатой, 2 сентября ограбил отделение Сбербанка. Мужчина вынес из офиса почти полтора миллиона рублей.

«Сотрудник финансового учреждения нажал кнопку внутренней охраны, сработала сигнализация. Известно, что преступнику на вид 54 года, одет был в стеганую черную куртку и короткую шапку. Зайдя в помещение, он направил пистолет на сотрудницу банка и сообщил, что с собой есть граната», — передают «Невские новости».

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент ограбления. Личность злоумышленника устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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