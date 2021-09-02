Мужчина с гранатой ограбил под Петербургом банк на 1,5 млн рублей

В Кудрово (Ленинградская область) неизвестный, угрожая пистолетом и гранатой, 2 сентября ограбил отделение Сбербанка. Мужчина вынес из офиса почти полтора миллиона рублей.
«Сотрудник финансового учреждения нажал кнопку внутренней охраны, сработала сигнализация. Известно, что преступнику на вид 54 года, одет был в стеганую черную куртку и короткую шапку. Зайдя в помещение, он направил пистолет на сотрудницу банка и сообщил, что с собой есть граната», — передают «
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент ограбления. Личность злоумышленника устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.
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