04 ноября 2021

В соцсетях отмечают 20-летие первого фильма о Гарри Поттере. «Настоящий день народного единства»

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Премьера сериала ТНТ
«Гарри Поттер и философский камень» вышел в прокат 4 ноября 2001 года Фото:

Двадцать лет назад в международный прокат вышла экранизация произведения британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». «Мальчик который выжил» впервые появился в школе волшебства и магии Хогвартс 4 ноября 2001 года. Фанаты экранизации в социальных сетях вспомнили свои первые впечатления от просмотра экранизации книг о юном волшебнике.

Книга «Гарри Поттер и философский камень» дала старт масштабной медиа-франшизе, включающей в себя спин-оффы «Фантастические твари», театральные постановки, видеоигры, парки развлечений, тематические сувениры и многое другое. Первый фильм получил положительные оценки профессиональных критиков — на Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 81%. Кроме того, его номинировали на три премии «Оскар» — за лучшие костюмы, лучшую работу художника-постановщика и лучшую музыку. Картина собрала более миллиарда долларов по всему миру и стала самым кассовым фильмом 2001 года.

У книг и фильмов о Гарри Поттер огромная фанбаза. Многие ее участники выросли вместе с героями книг Джоан Роулинг. Пользователей социальных сетей поразило, что с момента выхода первого фильма прошло уже 20 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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