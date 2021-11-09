09 ноября 2021

Депутат от КПРФ заявил о саботаже в Госдуме. «Единоросс вырвал подоконники»

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Депутат пожаловался на свой кабинет в Госдуме Фото:

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался на то, что ему предоставили абсолютно пустой кабинет, и назвал это саботажем. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

По словам Матвеева, депутат из «Единой России», который до него работал в этом кабинете, унес оттуда подоконник и даже настенные панели, прикрывающие батареи отопления. «Нифига нету, ничего не готово. Мне сказали, что предыдущий депутат-единоросс, который здесь сидел, сделал богатый ремонт, на стенах у него были какие-то панели. Он все вырвал и даже подоконник», — рассказал депутат.

На видео, которым он поделился, видны только голые стены, пол и окна с жалюзи. Матвеев уверен, что это «саботаж», поскольку он из-за отсутствия оргтехники не имеет возможности составлять и направлять обращения в интересах своих избирателей.

Ранее сообщалось, что два десятка депутатов Госдумы не имеют постоянных кабинетов из-за увеличения количества сотрудников. Об этом сообщил источник, близкий к Госдуме. По его словам, дефицит кабинетов вызван появлением в Госдуме пятой фракции и увеличением количества комитетов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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