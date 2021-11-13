В Екатеринбург приехала дочь живущего в Афгане советского солдата

В Екатеринбург переехала дочь живущего в Афганистане советского солдата Сергея Красноперова. Мехмангуль Нури будет учиться в Уральском федеральном университете (УрФУ).
«Мехмангуль Нури — дочь советского военнопленного Сергея Красноперова — прилетела в Россию впервые. При этом она уже студентка третьего курса Уральского федерального университета (УрФУ). Первоначальный курс обучения прошла дистанционно», — пишет RT.
Девушка изучает информационные технологии, хочет стать программистом. По информации издания, ее отец, служивший в Афганистане, в 1985 году ушел из своей части из-за издевательств, после чего был захвачен моджахедами. В итоге, он остался в этой стране и принял ислам. Сейчас живет в городе Чагчаран, провинция Гор.
Издание уточняет, что у Мехмангуль на Урале есть родственники. Так, в Кургане живут ее бабушка по отцу, которая навещала сына в Афганистане в 1990-х, и его сводный брат.
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