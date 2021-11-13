13 ноября 2021

В Екатеринбург приехала дочь живущего в Афгане советского солдата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мехмангуль Нури учится в УрФУ

В Екатеринбург переехала дочь живущего в Афганистане советского солдата Сергея Красноперова. Мехмангуль Нури будет учиться в Уральском федеральном университете (УрФУ).

«Мехмангуль Нури — дочь советского военнопленного Сергея Красноперова — прилетела в Россию впервые. При этом она уже студентка третьего курса Уральского федерального университета (УрФУ). Первоначальный курс обучения прошла дистанционно», — пишет RT.

Девушка изучает информационные технологии, хочет стать программистом. По информации издания, ее отец, служивший в Афганистане, в 1985 году ушел из своей части из-за издевательств, после чего был захвачен моджахедами. В итоге, он остался в этой стране и принял ислам. Сейчас живет в городе Чагчаран, провинция Гор.

Издание уточняет, что у Мехмангуль на Урале есть родственники. Так, в Кургане живут ее бабушка по отцу, которая навещала сына в Афганистане в 1990-х, и его сводный брат.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...