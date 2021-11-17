На приграничной территории Белоруссии остаются тысячи беженцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В приложении для знакомств Tinder стали массово появляться анкеты солдат-пограничников из Белоруссии, Польши и Литвы. Об этом сообщили жительницы приграничного белорусского города Гродно.

«Это не смешно! Один из них направляет пистолет на камеру! Вот как сейчас выглядит Tinder, если ты девушка в Гродно», — цитирует пост в соцсетях европейское издание Daily Mail.

В последние дни по обе стороны границы возле белорусского КПП «БРУЗГИ», где собрались тысячи беженцев из Ближнего Востока были усилены войска, но солдаты не сдаются и продолжают искать романтики. В описании 25-летний польский солдат Михал с оружием на фото профиля спрашивает у пользовательниц «Ты смотаешь мое оборудование?». Пользователи показывают скрины из профиля белорусского солдата, который говорит, что ему нравится «музыка, легкая атлетика, плавание, походы и тренировки».

Ранее URA.RU сообщало, что президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину из-за миграционного кризиса. 8 ноября крупная группа ближневосточных мигрантов, в большинстве курдов, отправилась к границе Белоруссии и Польши, затем беженцы начали штурмовать польскую границу и закидывать камнями солдат, те в ответ применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.

Военные регистрируются в приложении для знакомств скриншот Tinder