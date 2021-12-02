Союз туриндустрии: стоимость новогодних туров выросла на 10%

Цены на новогодние туры поднялись в среднем на 10%. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
«Если говорить о внутренних направлениях, то идет стабильный спрос. В среднем на высокие даты, прямо под Новый год, цены выше на 10%. Если каникулы из-за пандемии продлят до февраля, то спрос еще возрастет. На выездном направлении туры дешевле, чем были при открытии авиасообщений в октябре, потому что увеличился объем перелетов», — объяснил Юрий Барзыкин.
Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова высказала мнение о необходимости покупать путевки на новогодние праздники не позже, чем за месяц. Иначе можно будет не попасть в желаемый отель.
Цены на новогодние туры поднялись в среднем на 10%. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Если говорить о внутренних направлениях, то идет стабильный спрос. В среднем на высокие даты, прямо под Новый год, цены выше на 10%. Если каникулы из-за пандемии продлят до февраля, то спрос еще возрастет. На выездном направлении туры дешевле, чем были при открытии авиасообщений в октябре, потому что увеличился объем перелетов», — объяснил Юрий Барзыкин. Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова высказала мнение о необходимости покупать путевки на новогодние праздники не позже, чем за месяц. Иначе можно будет не попасть в желаемый отель.