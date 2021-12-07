Глава крымского подразделения «Аэрофлота» найден мертвым

Главу крымского представительства авиакомпании «Аэрофлот» Роберта Валеева нашли мертвым в своем кабинете. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Для компании это неожиданная трагедия и большая потеря. Просим отнестись с понимаем, что в настоящее время мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев — по этическим причинам и в интересах следствия», — приводит информацию компании издание РБК.
Отмечается также, что для получения информации нужно обращаться в правоохранительные органы. В некоторых источниках приводятся подробности случившегося. 5 декабря мужчина хотел поехать в командировку в Москву, но вместо этого заперся в кабинете и попросил его не беспокоить. Коллеги забеспокоились и через два часа попытались открыть дверь в кабинет Валеева. Когда дверь выбили, мужчина был уже мертв. Сообщается, что он оставил послание семье.
Главу крымского представительства авиакомпании «Аэрофлот» Роберта Валеева нашли мертвым в своем кабинете. Об этом сообщила пресс-служба компании. «Для компании это неожиданная трагедия и большая потеря. Просим отнестись с понимаем, что в настоящее время мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев — по этическим причинам и в интересах следствия», — приводит информацию компании издание РБК. Отмечается также, что для получения информации нужно обращаться в правоохранительные органы. В некоторых источниках приводятся подробности случившегося. 5 декабря мужчина хотел поехать в командировку в Москву, но вместо этого заперся в кабинете и попросил его не беспокоить. Коллеги забеспокоились и через два часа попытались открыть дверь в кабинет Валеева. Когда дверь выбили, мужчина был уже мертв. Сообщается, что он оставил послание семье.