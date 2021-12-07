Экс-советник Трампа: Россия рискует стать «придатком Китая»

08 декабря 2021 в 05:20 Размер текста - 17 +

Россия и США могут найти точки соприкосновения в вопросах отношений с Китаем, считает Болтон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У России есть риск стать придатком Китая на международной арене. Между тем, вопросы отношения с Китаем могут послужить точками соприкосновения для США и РФ. Об этом заявил бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон. «Мне бы хотелось, чтобы Россия осознала наличие вопросов, в которых мы можем найти точки соприкосновения, например вопрос Китая. Россия сталкивается с риском стать придатком Китая, о чем я неоднократно упоминал в переговорах, в том числе с российскими партнерами», — передает высказывание Болтона издание « Коммерсантъ ». Экс-советник выразил сомнение в том, что президент РФ Владимир Путин воспринимает угрозу санкций в связи с ситуацией на Украине всерьез. Помимо этого Болтон заявил, что в случае, если Путин захочет «оторвать кусок от Украины» и при этом будет понимать, что понесет минимальные потери, лидер РФ будет реализовывать сои планы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У России есть риск стать придатком Китая на международной арене. Между тем, вопросы отношения с Китаем могут послужить точками соприкосновения для США и РФ. Об этом заявил бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон. «Мне бы хотелось, чтобы Россия осознала наличие вопросов, в которых мы можем найти точки соприкосновения, например вопрос Китая. Россия сталкивается с риском стать придатком Китая, о чем я неоднократно упоминал в переговорах, в том числе с российскими партнерами», — передает высказывание Болтона издание «Коммерсантъ». Экс-советник выразил сомнение в том, что президент РФ Владимир Путин воспринимает угрозу санкций в связи с ситуацией на Украине всерьез. Помимо этого Болтон заявил, что в случае, если Путин захочет «оторвать кусок от Украины» и при этом будет понимать, что понесет минимальные потери, лидер РФ будет реализовывать сои планы.