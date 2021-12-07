07 декабря 2021

Экс-советник Трампа: Россия рискует стать «придатком Китая»

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Россия и США могут найти точки соприкосновения в вопросах отношений с Китаем, считает Болтон Фото:

У России есть риск стать придатком Китая на международной арене. Между тем, вопросы отношения с Китаем могут послужить точками соприкосновения для США и РФ. Об этом заявил бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

«Мне бы хотелось, чтобы Россия осознала наличие вопросов, в которых мы можем найти точки соприкосновения, например вопрос Китая. Россия сталкивается с риском стать придатком Китая, о чем я неоднократно упоминал в переговорах, в том числе с российскими партнерами», — передает высказывание Болтона издание «Коммерсантъ».

Экс-советник выразил сомнение в том, что президент РФ Владимир Путин воспринимает угрозу санкций в связи с ситуацией на Украине всерьез. Помимо этого Болтон заявил, что в случае, если Путин захочет «оторвать кусок от Украины» и при этом будет понимать, что понесет минимальные потери, лидер РФ будет реализовывать сои планы.

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У России есть риск стать придатком Китая на международной арене. Между тем, вопросы отношения с Китаем могут послужить точками соприкосновения для США и РФ. Об этом заявил бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон. «Мне бы хотелось, чтобы Россия осознала наличие вопросов, в которых мы можем найти точки соприкосновения, например вопрос Китая. Россия сталкивается с риском стать придатком Китая, о чем я неоднократно упоминал в переговорах, в том числе с российскими партнерами», — передает высказывание Болтона издание «Коммерсантъ». Экс-советник выразил сомнение в том, что президент РФ Владимир Путин воспринимает угрозу санкций в связи с ситуацией на Украине всерьез. Помимо этого Болтон заявил, что в случае, если Путин захочет «оторвать кусок от Украины» и при этом будет понимать, что понесет минимальные потери, лидер РФ будет реализовывать сои планы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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