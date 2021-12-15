Из-за опасных реагентов, которыми посыпают автомобильные дороги, россиянам следует мыть машины минимум раз в неделю при ежедневном использовании. Об этом рассказал автоэксперт Ян Хайцеэр.
«В крупных городах России на дороги льют страшную смесь. Она налипает на машину и уничтожает ее с утроенной силой, по сравнению с летом, когда только вода и пыль попадают на элементы автомобиля. Зимой надо мыть машину регулярно, при ежедневном использовании — хотя бы раз в неделю», — отметил Хайцеэр в разговоре с радио «Sputnik».
Также он отметил, что при застое данных реагентов на машине появляются проблемы с электрикой и электроникой. «Они еще и испаряются, а их пар уже проникает в электронные системы и там вредит», — подытожил он.
Ранее партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с URA.RU заявил, что во время снегопада водителям следует ехать со скоростью ниже установленной и не выполнять резких маневров. По его словам, манера вождения должна полностью поменяться при заснеженной дороге.
Из-за опасных реагентов, которыми посыпают автомобильные дороги, россиянам следует мыть машины минимум раз в неделю при ежедневном использовании. Об этом рассказал автоэксперт Ян Хайцеэр. «В крупных городах России на дороги льют страшную смесь. Она налипает на машину и уничтожает ее с утроенной силой, по сравнению с летом, когда только вода и пыль попадают на элементы автомобиля. Зимой надо мыть машину регулярно, при ежедневном использовании — хотя бы раз в неделю», — отметил Хайцеэр в разговоре с радио «Sputnik». Также он отметил, что при застое данных реагентов на машине появляются проблемы с электрикой и электроникой. «Они еще и испаряются, а их пар уже проникает в электронные системы и там вредит», — подытожил он. Ранее партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с URA.RU заявил, что во время снегопада водителям следует ехать со скоростью ниже установленной и не выполнять резких маневров. По его словам, манера вождения должна полностью поменяться при заснеженной дороге.