Автоэксперт предупредил о страшной ловушке для водителей зимой. «Уничтожает машину с тройной силой»

16 декабря 2021 в 08:13 Размер текста - 17 +

Реагенты, которыми посыпают дороги, вредны для автомобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за опасных реагентов, которыми посыпают автомобильные дороги, россиянам следует мыть машины минимум раз в неделю при ежедневном использовании. Об этом рассказал автоэксперт Ян Хайцеэр. «В крупных городах России на дороги льют страшную смесь. Она налипает на машину и уничтожает ее с утроенной силой, по сравнению с летом, когда только вода и пыль попадают на элементы автомобиля. Зимой надо мыть машину регулярно, при ежедневном использовании — хотя бы раз в неделю», — отметил Хайцеэр в разговоре с радио «Sputnik». Также он отметил, что при застое данных реагентов на машине появляются проблемы с электрикой и электроникой. «Они еще и испаряются, а их пар уже проникает в электронные системы и там вредит», — подытожил он. Ранее партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с URA.RU заявил, что во время снегопада водителям следует ехать со скоростью ниже установленной и не выполнять резких маневров. По его словам, манера вождения должна полностью поменяться при заснеженной дороге. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за опасных реагентов, которыми посыпают автомобильные дороги, россиянам следует мыть машины минимум раз в неделю при ежедневном использовании. Об этом рассказал автоэксперт Ян Хайцеэр. «В крупных городах России на дороги льют страшную смесь. Она налипает на машину и уничтожает ее с утроенной силой, по сравнению с летом, когда только вода и пыль попадают на элементы автомобиля. Зимой надо мыть машину регулярно, при ежедневном использовании — хотя бы раз в неделю», — отметил Хайцеэр в разговоре с радио «Sputnik». Также он отметил, что при застое данных реагентов на машине появляются проблемы с электрикой и электроникой. «Они еще и испаряются, а их пар уже проникает в электронные системы и там вредит», — подытожил он. Ранее партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с URA.RU заявил, что во время снегопада водителям следует ехать со скоростью ниже установленной и не выполнять резких маневров. По его словам, манера вождения должна полностью поменяться при заснеженной дороге.