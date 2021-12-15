15 декабря 2021

Автоэксперт предупредил о страшной ловушке для водителей зимой. «Уничтожает машину с тройной силой»

© Служба новостей «URA.RU»
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Праворульные автомобили. Старые японские автомобили. Челябинск, правый руль, водитель автомобиля, праворульные автомобили, японские авто
Реагенты, которыми посыпают дороги, вредны для автомобилей Фото:

Из-за опасных реагентов, которыми посыпают автомобильные дороги, россиянам следует мыть машины минимум раз в неделю при ежедневном использовании. Об этом рассказал автоэксперт Ян Хайцеэр.

«В крупных городах России на дороги льют страшную смесь. Она налипает на машину и уничтожает ее с утроенной силой, по сравнению с летом, когда только вода и пыль попадают на элементы автомобиля. Зимой надо мыть машину регулярно, при ежедневном использовании — хотя бы раз в неделю», — отметил Хайцеэр в разговоре с радио «Sputnik».

Также он отметил, что при застое данных реагентов на машине появляются проблемы с электрикой и электроникой. «Они еще и испаряются, а их пар уже проникает в электронные системы и там вредит», — подытожил он.

Ранее партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с URA.RU заявил, что во время снегопада водителям следует ехать со скоростью ниже установленной и не выполнять резких маневров. По его словам, манера вождения должна полностью поменяться при заснеженной дороге.

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Из-за опасных реагентов, которыми посыпают автомобильные дороги, россиянам следует мыть машины минимум раз в неделю при ежедневном использовании. Об этом рассказал автоэксперт Ян Хайцеэр. «В крупных городах России на дороги льют страшную смесь. Она налипает на машину и уничтожает ее с утроенной силой, по сравнению с летом, когда только вода и пыль попадают на элементы автомобиля. Зимой надо мыть машину регулярно, при ежедневном использовании — хотя бы раз в неделю», — отметил Хайцеэр в разговоре с радио «Sputnik». Также он отметил, что при застое данных реагентов на машине появляются проблемы с электрикой и электроникой. «Они еще и испаряются, а их пар уже проникает в электронные системы и там вредит», — подытожил он. Ранее партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с URA.RU заявил, что во время снегопада водителям следует ехать со скоростью ниже установленной и не выполнять резких маневров. По его словам, манера вождения должна полностью поменяться при заснеженной дороге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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