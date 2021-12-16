Московского депутата «Яблока» задержали на встрече с избирателями

Полиция задержала депутата Московской городской думы Сергея Митрохина в ходе встречи с избирателями в центре столицы. Об этом депутат заявил ТАСС.
«Меня задержали полицейские в столичном районе Хамовники, где я проводил встречу с избирателями. Мне сообщили, что я якобы нарушал общественный порядок», — рассказал Сергей Митрохин.
Парламентарий подчеркнул, что ранее полиция не задерживала его на таких встречах. По его словам, на него будет составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП за нарушение порядка проведения собрания. Митрохину грозит штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Ранее сообщалось, что в марте Сергей Митрохин был задержан возле здания Совета Федерации за участие в несанкционированной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального, пишет «Национальная служба новостей». Как пояснил депутат, он лишь наблюдал за пикетом.
Полиция задержала депутата Московской городской думы Сергея Митрохина в ходе встречи с избирателями в центре столицы. Об этом депутат заявил ТАСС. «Меня задержали полицейские в столичном районе Хамовники, где я проводил встречу с избирателями. Мне сообщили, что я якобы нарушал общественный порядок», — рассказал Сергей Митрохин. Парламентарий подчеркнул, что ранее полиция не задерживала его на таких встречах. По его словам, на него будет составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП за нарушение порядка проведения собрания. Митрохину грозит штраф или обязательные работы на срок до 40 часов. Ранее сообщалось, что в марте Сергей Митрохин был задержан возле здания Совета Федерации за участие в несанкционированной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального, пишет «Национальная служба новостей». Как пояснил депутат, он лишь наблюдал за пикетом.