16 декабря 2021

Московского депутата «Яблока» задержали на встрече с избирателями

© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд партии
Сергею Митрохину грозят обязательные работы или штраф Фото:

Полиция задержала депутата Московской городской думы Сергея Митрохина в ходе встречи с избирателями в центре столицы. Об этом депутат заявил ТАСС.

«Меня задержали полицейские в столичном районе Хамовники, где я проводил встречу с избирателями. Мне сообщили, что я якобы нарушал общественный порядок», — рассказал Сергей Митрохин.

Парламентарий подчеркнул, что ранее полиция не задерживала его на таких встречах. По его словам, на него будет составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП за нарушение порядка проведения собрания. Митрохину грозит штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Ранее сообщалось, что в марте Сергей Митрохин был задержан возле здания Совета Федерации за участие в несанкционированной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального, пишет «Национальная служба новостей». Как пояснил депутат, он лишь наблюдал за пикетом.

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Полиция задержала депутата Московской городской думы Сергея Митрохина в ходе встречи с избирателями в центре столицы. Об этом депутат заявил ТАСС. «Меня задержали полицейские в столичном районе Хамовники, где я проводил встречу с избирателями. Мне сообщили, что я якобы нарушал общественный порядок», — рассказал Сергей Митрохин. Парламентарий подчеркнул, что ранее полиция не задерживала его на таких встречах. По его словам, на него будет составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП за нарушение порядка проведения собрания. Митрохину грозит штраф или обязательные работы на срок до 40 часов. Ранее сообщалось, что в марте Сергей Митрохин был задержан возле здания Совета Федерации за участие в несанкционированной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального, пишет «Национальная служба новостей». Как пояснил депутат, он лишь наблюдал за пикетом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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