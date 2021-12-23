Экономист: часть россиян останется без пенсии в 2022 году. «Пенсионные баллы можно докупить»

23 декабря 2021 в 19:44 Размер текста - 17 +

Пенсионных баллов может не хватить людям с маленькой зарплатой, уточнила Людмила Иванова-Швец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россиянам могут отказать в праве на получение страховой пенсии, если у них недостаточно пенсионных коэффициентов. Об этом напомнили в отделении Пенсионного фонда (ПФР) по Москве и Московской области. «Для получения страховой пенсии просто достигнуть названного возраста мало: для ее назначения нужно иметь необходимый стаж и соответствующее количество пенсионных коэффициентов. Если же по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то человеку назначат социальную пенсию», — сообщает MK.RU со ссылкой на ПФР по Москве и Московской области. В 2022 году, чтобы получить страховую пенсию, гражданин должен отработать 12-13 лет и набрать от 21 до 23,4 пенсионного балла. Раньше выплаты смогут получать только те, кто работал в тяжелых и опасных условиях, жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий и многодетные матери. Также выйти на пенсию досрочно могут представители некоторых социально значимых профессий: врачи, учителя, водители и спасатели. При этом пенсионные баллы можно докупить у государства, сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Для этого работник должен перечислить необходимую сумму на счет ПФР — самостоятельно или через работодателя. Иванова-Швец уточнила, что в основном из-за недостатка пенсионных баллов страдают люди с маленькой зарплатой, а также те, чей активный трудовой возраст пришелся на 1990-е и 2000-е годы. Тогда многие компании отказывались официально оформлять работников. Зарплату им выплачивали в конвертах. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции призвал правительство РФ сделать все, чтобы повысить пенсии россиян по уровню инфляции. Глава государства уточнил, что на ближайшие год уже приняты соответствующие решения по пенсиям силовиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиянам могут отказать в праве на получение страховой пенсии, если у них недостаточно пенсионных коэффициентов. Об этом напомнили в отделении Пенсионного фонда (ПФР) по Москве и Московской области. «Для получения страховой пенсии просто достигнуть названного возраста мало: для ее назначения нужно иметь необходимый стаж и соответствующее количество пенсионных коэффициентов. Если же по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то человеку назначат социальную пенсию», — сообщает MK.RU со ссылкой на ПФР по Москве и Московской области. В 2022 году, чтобы получить страховую пенсию, гражданин должен отработать 12-13 лет и набрать от 21 до 23,4 пенсионного балла. Раньше выплаты смогут получать только те, кто работал в тяжелых и опасных условиях, жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий и многодетные матери. Также выйти на пенсию досрочно могут представители некоторых социально значимых профессий: врачи, учителя, водители и спасатели. При этом пенсионные баллы можно докупить у государства, сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Для этого работник должен перечислить необходимую сумму на счет ПФР — самостоятельно или через работодателя. Иванова-Швец уточнила, что в основном из-за недостатка пенсионных баллов страдают люди с маленькой зарплатой, а также те, чей активный трудовой возраст пришелся на 1990-е и 2000-е годы. Тогда многие компании отказывались официально оформлять работников. Зарплату им выплачивали в конвертах. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции призвал правительство РФ сделать все, чтобы повысить пенсии россиян по уровню инфляции. Глава государства уточнил, что на ближайшие год уже приняты соответствующие решения по пенсиям силовиков.