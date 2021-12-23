Россиянам могут отказать в праве на получение страховой пенсии, если у них недостаточно пенсионных коэффициентов. Об этом напомнили в отделении Пенсионного фонда (ПФР) по Москве и Московской области.
«Для получения страховой пенсии просто достигнуть названного возраста мало: для ее назначения нужно иметь необходимый стаж и соответствующее количество пенсионных коэффициентов. Если же по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то человеку назначат социальную пенсию», — сообщает MK.RU со ссылкой на ПФР по Москве и Московской области.
В 2022 году, чтобы получить страховую пенсию, гражданин должен отработать 12-13 лет и набрать от 21 до 23,4 пенсионного балла. Раньше выплаты смогут получать только те, кто работал в тяжелых и опасных условиях, жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий и многодетные матери. Также выйти на пенсию досрочно могут представители некоторых социально значимых профессий: врачи, учителя, водители и спасатели.
При этом пенсионные баллы можно докупить у государства, сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Для этого работник должен перечислить необходимую сумму на счет ПФР — самостоятельно или через работодателя.
Иванова-Швец уточнила, что в основном из-за недостатка пенсионных баллов страдают люди с маленькой зарплатой, а также те, чей активный трудовой возраст пришелся на 1990-е и 2000-е годы. Тогда многие компании отказывались официально оформлять работников. Зарплату им выплачивали в конвертах.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции призвал правительство РФ сделать все, чтобы повысить пенсии россиян по уровню инфляции. Глава государства уточнил, что на ближайшие год уже приняты соответствующие решения по пенсиям силовиков.
Россиянам могут отказать в праве на получение страховой пенсии, если у них недостаточно пенсионных коэффициентов. Об этом напомнили в отделении Пенсионного фонда (ПФР) по Москве и Московской области. «Для получения страховой пенсии просто достигнуть названного возраста мало: для ее назначения нужно иметь необходимый стаж и соответствующее количество пенсионных коэффициентов. Если же по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то человеку назначат социальную пенсию», — сообщает MK.RU со ссылкой на ПФР по Москве и Московской области. В 2022 году, чтобы получить страховую пенсию, гражданин должен отработать 12-13 лет и набрать от 21 до 23,4 пенсионного балла. Раньше выплаты смогут получать только те, кто работал в тяжелых и опасных условиях, жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий и многодетные матери. Также выйти на пенсию досрочно могут представители некоторых социально значимых профессий: врачи, учителя, водители и спасатели. При этом пенсионные баллы можно докупить у государства, сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Для этого работник должен перечислить необходимую сумму на счет ПФР — самостоятельно или через работодателя. Иванова-Швец уточнила, что в основном из-за недостатка пенсионных баллов страдают люди с маленькой зарплатой, а также те, чей активный трудовой возраст пришелся на 1990-е и 2000-е годы. Тогда многие компании отказывались официально оформлять работников. Зарплату им выплачивали в конвертах. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции призвал правительство РФ сделать все, чтобы повысить пенсии россиян по уровню инфляции. Глава государства уточнил, что на ближайшие год уже приняты соответствующие решения по пенсиям силовиков.