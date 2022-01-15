Российский сухогруз потерял управление у берегов Грузии

15 января 2022 в 22:58 Размер текста - 17 +

Команда корабля потеряла управление над ним во время сильного шторма (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский сухогруз «Санкт-Петербург» едва не выбросило на берег Грузии недалеко от Батуми. Об том сообщает республиканское Агентство морского транспорта. Во время пятибалльного шторма на черноморском побережье Грузии российский сухогруз потерял управление, передает «Sputnik Грузия» со ссылкой на Агентство морского транспорта. Корабль начало волнами относить от порта и едва не выбросило на сушу у курорта Махинджаури, который находится недалеко от Батуми. Команде удалось взять ситуацию под контроль. Сейчас корабль продолжает дрейфовать у берега Махинджаури. Откуда следовало судно и что находится у него на борту — неизвестно. В начале декабря 2021 года российский сухогруз «Руслана» задержали польские пограничники. Причиной, по которой они обратили внимание на судно, стало его возможное столкновение с сушей возле острова Собешево (Польша). Оно стремительно приближалось к берегу и не реагировало на предупреждения. Выяснилось, что команда корабля находилась в состоянии алкогольного опьянения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский сухогруз «Санкт-Петербург» едва не выбросило на берег Грузии недалеко от Батуми. Об том сообщает республиканское Агентство морского транспорта. Во время пятибалльного шторма на черноморском побережье Грузии российский сухогруз потерял управление, передает «Sputnik Грузия» со ссылкой на Агентство морского транспорта. Корабль начало волнами относить от порта и едва не выбросило на сушу у курорта Махинджаури, который находится недалеко от Батуми. Команде удалось взять ситуацию под контроль. Сейчас корабль продолжает дрейфовать у берега Махинджаури. Откуда следовало судно и что находится у него на борту — неизвестно. В начале декабря 2021 года российский сухогруз «Руслана» задержали польские пограничники. Причиной, по которой они обратили внимание на судно, стало его возможное столкновение с сушей возле острова Собешево (Польша). Оно стремительно приближалось к берегу и не реагировало на предупреждения. Выяснилось, что команда корабля находилась в состоянии алкогольного опьянения.