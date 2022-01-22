Экс-премьер ЛНР: провокация Запада лишит Украину половины страны

Марат Баширов считает, что Россия вмешается в конфликт с ЛДНР Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Запад проведет небольшую операцию, в ходе которой может произойти «откат» до Днепра и потеря юго-восточных приазовских территорий, что является половиной территории Украины. Об этом заявил бывший председатель Совета министров Луганской народной республики (ЛНР), политолог Марат Баширов.

«Определенные силы на Западе могут попробовать провести операцию против ЛДНР, чтобы сорвать переговоры Байден — Путин. ВС не пересекают границу, но Киев проигрывает и получает еще один котел, если не откат до Днепра и потерю юго-восточных приазовских территорий», написал Марат Баширов в своем telegram-канале.

Баширов отметил, что Россия не сможет не вмешаться. «Единственно возможный ответ России, это когда и переговоры не будут сорваны и ЛДНР выживут, зашит в странной фразе Байдена о допустимом „небольшом“ вторжении на Украину», — высказался он.

В Кремле не исключили, что могут пройти еще одни переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

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