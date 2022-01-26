Фракция Госдумы требует поднять пенсии и МРОТ до 25 тысяч

27 января 2022 в 08:37 Размер текста - 17 +

Минимальная пенсия и зарплата в России должны быть 25 тысяч рублей. С таким предложением выступает фракция КПРФ в Госдуме. «Мы уже вносили в этом сезоне [законопроект], чтобы минимальная пенсия, зарплата были 25 тысяч и выше. Будем настаивать, потому что нельзя выжить в нашей стране, не имея прожиточный минимум в 25 тысяч», — раскрыл планы фракции глава партии Геннадий Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда». Помимо этого, фракция выступает за отмену пенсионной реформы, из-за которой вырос возраст выхода на пенсию. «Отменить, вернуть к старому возрасту. Почему? За два года, за три года страна потеряла 2 миллиона населения. Бабушка нужна молодая, здоровая, крепкая, способная нянчить детей, помогать людям. Надо развивать производства в каждом небольшом городке и селе, надо восстановить коллективные хозяйства», — уточняет Зюганов. Фракция считает эти вопросы принципиальными. В этом году на пенсию могут рассчитывать женщины старше 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года. По указу президента РФ Владимира Путина, выплаты для них проиндексировали выше уровня инфляции на 8,6%. В Совфеде уточнили, что теперь средняя пенсия в стране составит 19 тысяч рублей. Минимальный размер оплаты труда в 2022 году составил 13 890 рублей.