В США раскритиковали идею заранее вводить санкции против России

Россия сможет смягчить последствия, если ввести санкции заранее, считает Виктория Нуланд Фото: pixabay.com

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Вводить санкции против России до ее вторжения на Украину бессмысленно, так как это внесет стратегическую определенность, снизив эффективность ограничений. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в эфире телеканала CBS.

«Сдерживание работает лучше в условиях стратегической неопределенности в отношении наших действий», — сказала Виктория Нуланд, отвечая на вопрос журналиста о намерениях ввести превентивные антироссийские санкции. Замгоссекретаря США добавила, что Россия сможет смягчить последствия, если ей будут известны все планируемые экономические меры воздействия.

Она отметила, что Белый дом активно работает с конгрессом США на счет санкций против России. Нуланд уверяет, что разрабатываемые меры нанесут «мощный удар по РФ».

Ранее сообщалось, что американский сенатор Роберт Менендес пригрозил России санкциями авансом. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о подготовки санкций, направленных на сдерживание России, пишет RT. Американская газета The New York Times сообщила, что введение санкций против России может негативно повлиять на экономику всего мира.