03 февраля 2022

Путин одобрил идею ЕР о дистанционной продаже части лекарств

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин одобрил идею введения в России электронных рецептов Фото:
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В России эксперимент с электронными рецептами показывает хороший результат. Так президент РФ Владимир Путин ответил на предложение главы комиссии «Единой России» по здравоохранению Дениса Проценко о принятии федерального закона об экспериментах в сфере электронных рецептов.

«Эксперимент с электронными рецептами надо развивать. Он в целом показывает хороший результат», — сказал Владимир Путин на форуме «Деловая Россия», слова главы государства приводятся на сайте «Единой России».

Проценко обратился к Путину с проблемой, возникшей в первичной системе здравоохранения, так как заболевшие обращаются за рецептами к врачам лично. Кроме того, из-за «Омикрона» нагрузка на амбулаторное звено выросла сразу в несколько раз и переход на электронные рецепты мог бы улучшить сложившуюся ситуацию.

С 1 сентября 2021 года несетевые аптеки начали дистанционно продавать безрецептурные препараты. Покупать препараты можно на маркетплейсах. Ранее «Единая Россия» предлагала правительству провести эксперимент в ряде регионов, которые наиболее готовы к торговле рецептурными препаратами онлайн.

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В России эксперимент с электронными рецептами показывает хороший результат. Так президент РФ Владимир Путин ответил на предложение главы комиссии «Единой России» по здравоохранению Дениса Проценко о принятии федерального закона об экспериментах в сфере электронных рецептов. «Эксперимент с электронными рецептами надо развивать. Он в целом показывает хороший результат», — сказал Владимир Путин на форуме «Деловая Россия», слова главы государства приводятся на сайте «Единой России». Проценко обратился к Путину с проблемой, возникшей в первичной системе здравоохранения, так как заболевшие обращаются за рецептами к врачам лично. Кроме того, из-за «Омикрона» нагрузка на амбулаторное звено выросла сразу в несколько раз и переход на электронные рецепты мог бы улучшить сложившуюся ситуацию. С 1 сентября 2021 года несетевые аптеки начали дистанционно продавать безрецептурные препараты. Покупать препараты можно на маркетплейсах. Ранее «Единая Россия» предлагала правительству провести эксперимент в ряде регионов, которые наиболее готовы к торговле рецептурными препаратами онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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