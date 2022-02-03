Путин одобрил идею ЕР о дистанционной продаже части лекарств

03 февраля 2022 в 23:21 Размер текста - 17 +

Владимир Путин одобрил идею введения в России электронных рецептов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России эксперимент с электронными рецептами показывает хороший результат. Так президент РФ Владимир Путин ответил на предложение главы комиссии «Единой России» по здравоохранению Дениса Проценко о принятии федерального закона об экспериментах в сфере электронных рецептов. «Эксперимент с электронными рецептами надо развивать. Он в целом показывает хороший результат», — сказал Владимир Путин на форуме «Деловая Россия», слова главы государства приводятся на сайте «Единой России». Проценко обратился к Путину с проблемой, возникшей в первичной системе здравоохранения, так как заболевшие обращаются за рецептами к врачам лично. Кроме того, из-за «Омикрона» нагрузка на амбулаторное звено выросла сразу в несколько раз и переход на электронные рецепты мог бы улучшить сложившуюся ситуацию. С 1 сентября 2021 года несетевые аптеки начали дистанционно продавать безрецептурные препараты. Покупать препараты можно на маркетплейсах. Ранее «Единая Россия» предлагала правительству провести эксперимент в ряде регионов, которые наиболее готовы к торговле рецептурными препаратами онлайн. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России эксперимент с электронными рецептами показывает хороший результат. Так президент РФ Владимир Путин ответил на предложение главы комиссии «Единой России» по здравоохранению Дениса Проценко о принятии федерального закона об экспериментах в сфере электронных рецептов. «Эксперимент с электронными рецептами надо развивать. Он в целом показывает хороший результат», — сказал Владимир Путин на форуме «Деловая Россия», слова главы государства приводятся на сайте «Единой России». Проценко обратился к Путину с проблемой, возникшей в первичной системе здравоохранения, так как заболевшие обращаются за рецептами к врачам лично. Кроме того, из-за «Омикрона» нагрузка на амбулаторное звено выросла сразу в несколько раз и переход на электронные рецепты мог бы улучшить сложившуюся ситуацию. С 1 сентября 2021 года несетевые аптеки начали дистанционно продавать безрецептурные препараты. Покупать препараты можно на маркетплейсах. Ранее «Единая Россия» предлагала правительству провести эксперимент в ряде регионов, которые наиболее готовы к торговле рецептурными препаратами онлайн.