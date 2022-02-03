Аналитики: россияне запасаются попкорном из-за пандемии

04 февраля 2022 в 09:21 Размер текста - 17 +

Рост спроса на попкорн аналитики объясняют тем, что россияне стале чаще смотреть фильмы дома Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Спрос на попкорн в России резко вырос за время пандемии коронавируса. К такому выводы пришли аналитики исследовательской компании NielsenIQ. К ноябрю 2021 года продажи попкорна выросли почти на 27% в денежном выражении и на 18% — в натуральном. «За двенадцать месяцев, закончившихся в ноябре 2021 года, именно воздушная кукуруза стала самой быстрорастущей категорией продуктов для легких перекусов (снеков) в продажах в торговых сетях. За этот период продажи попкорна выросли почти на 27% в денежном выражении и на 18% — в натуральном», — передает РБК со ссылкой на презентацию NielsenIQ. Продажи самых популярных соленых снеков — чипсов — при этом выросли всего на 17% в денежном выражении. Увеличение спроса на попкорн в NielsenIQ объясняют увеличившимся домашним потреблением. Из-за ограничений люди реже помещают кинотеатры, предпочитая смотреть фильмы дома, отметила руководитель группы по работе с ключевыми клиентами компании Елена Шейнкман. В NielsenIQ отметили, что основная часть воздушной кукурузы реализуется через розницу. Так, по данным представителя X5 Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»), продажи попкорна в «Перекрестках» в 2021 году повысились на 18,4% по сравнению с прошлым годом. В компании это также объясняют развитием собственных торговых марок. В кинотеатрах продается около 15-20% от общего объема попкорна. Посещаемость кинозалов в 2021 году увеличилась по сравнению с 2020 годом, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Кассовые сборы выросли на 78%, до 40,7 миллиарда рублей. Рост продаж попкорна был не таким показательным. Так, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами компании «Каро» Ольга Проскурякова сообщила, что в расчете на одного зрителя продажи стаканов с воздушной кукурузой в 2021 году выросли на 15% к 2020 году и на 17% к 2019 году. В целом выручка кинобаров «Каро» выросла в два раза по сравнению с 2020 годом. По словам Проскуряковой, популярность попкорна выросла благодаря появлению новых вкусов. Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в разговоре с URA.RU сообщила, что употребление воздушной кукурузы может привести к ожирению, диабету и болезням сердце. По ее словам, обычно люди едят попкорн в больших количествах. Избыточное потребление сладкой воздушной кукурузы может вызвать ожирение, сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы. Соленый попкорн может привести к переизбытку соли, отекам и проблемам с почками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спрос на попкорн в России резко вырос за время пандемии коронавируса. К такому выводы пришли аналитики исследовательской компании NielsenIQ. К ноябрю 2021 года продажи попкорна выросли почти на 27% в денежном выражении и на 18% — в натуральном. «За двенадцать месяцев, закончившихся в ноябре 2021 года, именно воздушная кукуруза стала самой быстрорастущей категорией продуктов для легких перекусов (снеков) в продажах в торговых сетях. За этот период продажи попкорна выросли почти на 27% в денежном выражении и на 18% — в натуральном», — передает РБК со ссылкой на презентацию NielsenIQ. Продажи самых популярных соленых снеков — чипсов — при этом выросли всего на 17% в денежном выражении. Увеличение спроса на попкорн в NielsenIQ объясняют увеличившимся домашним потреблением. Из-за ограничений люди реже помещают кинотеатры, предпочитая смотреть фильмы дома, отметила руководитель группы по работе с ключевыми клиентами компании Елена Шейнкман. В NielsenIQ отметили, что основная часть воздушной кукурузы реализуется через розницу. Так, по данным представителя X5 Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»), продажи попкорна в «Перекрестках» в 2021 году повысились на 18,4% по сравнению с прошлым годом. В компании это также объясняют развитием собственных торговых марок. В кинотеатрах продается около 15-20% от общего объема попкорна. Посещаемость кинозалов в 2021 году увеличилась по сравнению с 2020 годом, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Кассовые сборы выросли на 78%, до 40,7 миллиарда рублей. Рост продаж попкорна был не таким показательным. Так, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами компании «Каро» Ольга Проскурякова сообщила, что в расчете на одного зрителя продажи стаканов с воздушной кукурузой в 2021 году выросли на 15% к 2020 году и на 17% к 2019 году. В целом выручка кинобаров «Каро» выросла в два раза по сравнению с 2020 годом. По словам Проскуряковой, популярность попкорна выросла благодаря появлению новых вкусов. Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в разговоре с URA.RU сообщила, что употребление воздушной кукурузы может привести к ожирению, диабету и болезням сердце. По ее словам, обычно люди едят попкорн в больших количествах. Избыточное потребление сладкой воздушной кукурузы может вызвать ожирение, сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы. Соленый попкорн может привести к переизбытку соли, отекам и проблемам с почками.