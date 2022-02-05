В Роспотребнадзоре рассказали про новые правила дистанта для школ

Для детей, контактировавших с зараженным COVID-19, отменяется карантин Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор изменил правила перевода школьных классов на дистанционное обучение, поскольку течение заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» схоже с обычным ОРВИ. В разговоре с URA.RU заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что школьный класс отправится на дистант, если количество заболевших COVID-19 детей превысит 20%.

«Ранее для вывода на дистант группы или класса достаточно было одного заболевшего коронавирусной инфекцией ребенка. Изменения связаны с особенностями течения заболевания при инфицировании штаммом „Омикрон“, которое схоже с течением ОРВИ. Этот критерий вывода на дистанционное обучение при 20% и более заболевших детей в коллективе успешно применялся и применяется при ОРВИ и гриппе и в советское время, и в Российской Федерации», — сказала Наталья Пшеничная.

Специалист также рассказала, что все дети, которые отправились на дистант из-за контакта с зараженным коронавирусом, могут возвращаться в школу. «Такой подход будет применяться с 6 февраля, то есть дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактные по новой коронавирусной инфекции с 7 февраля могут приступать к очным занятиям», — уточнила профессор.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал новый приказ об эпидемиологических правила. Согласно документу, школьный класс отправится на дистанционное обучение только в том случае, если количество заболевших окажется не менее 20% детей.

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