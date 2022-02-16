В Турции депутата Госдумы обвинили в заказных убийствах

В Турции управление по борьбе с терроризмом вынесло приговор Делихманову Фото: Нина Калинина © URA.RU

Турецкие правоохранители отчитались о результатах расследования покушения на чеченских диссидентов, проживающих в Турции. Согласно заключению Управления по борьбе с терроризмом и прокуратуры Стамбула, одним из заказчиков покушения был депутат Госдумы Адам Делимханов. Об этом сообщило турецкое издание Sabah. С обвинением согласились в правозащитной организации «Комитет против пыток» (признан в РФ иноагентом).

«‎Восемь российских шпионов, которые, как было установлено, приехали в Турцию для убийства чеченских диссидентов и были захвачены, приговорены к 33 годам лишения свободы <…> В обвинительном заключении описывается имя Казбека Дукузова, которого Адам Делимханов использовал в качестве субподрядчика в делах против чеченской оппозиции», — передает турецкое издание.

Правозащитник и юрист «Комитета против пыток» Олег Хабибрахманов признался, что не удивлен такому развитию событий. «Посмотрите на риторику Делимханова по делу Заремы Мусаевой. Будучи депутатом Госдумы, человек сам в открытую говорит, что не пожалеет времени, чтобы найти своих врагов и поотрывать им головы. Он сам говорит, что все это в принципе допустимо. О чем здесь тогда спорить, если человек сам во всем признается?», — заявил Хабибрахманов в беседе с «Ридусом».

Правозащитник также напомнил, что в 2009 году Делимханов был объявлен в международный розыск после того, как полиция Дубая выступила с отчетом о ходе расследования покушения на бывшего командира батальона спецназа ГРУ «Восток» Сулима Ямадаева. Тогда парламентарий назвал подозрения в свой адрес провокацией и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

URA.RU связалось с пресс-службой Делимханова. Как сообщили корреспонденту, депутат находится на больничном. Информация об обвинении в пресс-службу не поступала.

В октябре 2021 года в Стамбуле были арестованы шесть россиян, четверо из которых — уроженцы Чечни. По версии следствия, лидером группы был чеченец Беслан Расаев, а заказы на убийство оппозиционеров из чеченской диаспоры он получал от Делимханова и подозреваемого в убийстве главреда российского Forbes Казбека Дукузова, рассказали в издании Sabah.

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