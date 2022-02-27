ТАСС: Кличко заявил об окружении Киева. «Мы находимся на грани катастрофы»

28 февраля 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Российские войска окружили Киев, эвакуировать жителей невозможно. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на интервью мэра украинской столицы Виталия Кличко для Associated Press. «Мы не можем [эвакуировать киевлян], потому что все дороги заблокированы. В настоящий момент мы окружены», — передает слова Виталия Кличко ТАСС. Также он заявил, что власти Киева не могут полностью контролировать батальоны территориальной обороны, состоящие из добровольцев. Киевский мэр отметил, что батальоны теробороны были созданы оперативно, в их состав входят патриотически настроенные граждане, однако контроля за ними на 100% нет. «Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы. У нас пока есть электричество, вода и отопление. Но инфраструктура по доставке еды и медикаментов уничтожена», — резюмировал Виталий Кличко. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. 24 февраля в украинской столице был введен комендантский час. Кличко заявил, что за нарушение режима гражданских будут признавать диверсантами. Под Киевом уничтожили самый крупный самолет в мире. США предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому эвакуацию из Киева, передает телеканал 360.