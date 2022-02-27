Российские войска окружили Киев, эвакуировать жителей невозможно. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на интервью мэра украинской столицы Виталия Кличко для Associated Press.
«Мы не можем [эвакуировать киевлян], потому что все дороги заблокированы. В настоящий момент мы окружены», — передает слова Виталия Кличко ТАСС.
Также он заявил, что власти Киева не могут полностью контролировать батальоны территориальной обороны, состоящие из добровольцев. Киевский мэр отметил, что батальоны теробороны были созданы оперативно, в их состав входят патриотически настроенные граждане, однако контроля за ними на 100% нет.
«Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы. У нас пока есть электричество, вода и отопление. Но инфраструктура по доставке еды и медикаментов уничтожена», — резюмировал Виталий Кличко.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.
Российские войска окружили Киев, эвакуировать жителей невозможно. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на интервью мэра украинской столицы Виталия Кличко для Associated Press. «Мы не можем [эвакуировать киевлян], потому что все дороги заблокированы. В настоящий момент мы окружены», — передает слова Виталия Кличко ТАСС. Также он заявил, что власти Киева не могут полностью контролировать батальоны территориальной обороны, состоящие из добровольцев. Киевский мэр отметил, что батальоны теробороны были созданы оперативно, в их состав входят патриотически настроенные граждане, однако контроля за ними на 100% нет. «Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы. У нас пока есть электричество, вода и отопление. Но инфраструктура по доставке еды и медикаментов уничтожена», — резюмировал Виталий Кличко. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. 24 февраля в украинской столице был введен комендантский час. Кличко заявил, что за нарушение режима гражданских будут признавать диверсантами. Под Киевом уничтожили самый крупный самолет в мире. США предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому эвакуацию из Киева, передает телеканал 360.