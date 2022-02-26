В Киеве ужесточают правила комендантского часа. Как заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко, теперь все гражданские лица, которые будут находиться на улице во время действия комендантского часа, станут считаться диверсантами, сообщает РИА «Новости».
«Комендантский час в Киеве будет действовать с 17.00 до 08.00. Всех гражданских, которые будут на улице в это время, будут считать диверсантами», — заявил Кличко в своем telegram-канале. Такая мера будет действовать до 28 февраля.
Сообщения о том, что в Киеве вводят комендантский час, появились 24 февраля. В этот день президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Глава Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. До настоящего времени особый режим в стране действовал с 22:00 до 07:00 по местному времени.
В Киеве ужесточают правила комендантского часа. Как заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко, теперь все гражданские лица, которые будут находиться на улице во время действия комендантского часа, станут считаться диверсантами, сообщает РИА «Новости». «Комендантский час в Киеве будет действовать с 17.00 до 08.00. Всех гражданских, которые будут на улице в это время, будут считать диверсантами», — заявил Кличко в своем telegram-канале. Такая мера будет действовать до 28 февраля. Сообщения о том, что в Киеве вводят комендантский час, появились 24 февраля. В этот день президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Глава Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. До настоящего времени особый режим в стране действовал с 22:00 до 07:00 по местному времени.