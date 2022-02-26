Киевлян, нарушивших комендантский час, будут считать диверсантами. Заявление Кличко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евромайдан. Киев, кличко виталий, яценюк арсений
Кличко ввел в Киеве комендантский час с 10.00 до 08.00 до 28 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве ужесточают правила комендантского часа. Как заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко, теперь все гражданские лица, которые будут находиться на улице во время действия комендантского часа, станут считаться диверсантами, сообщает РИА «Новости».

«Комендантский час в Киеве будет действовать с 17.00 до 08.00. Всех гражданских, которые будут на улице в это время, будут считать диверсантами», — заявил Кличко в своем telegram-канале. Такая мера будет действовать до 28 февраля.

Сообщения о том, что в Киеве вводят комендантский час, появились 24 февраля. В этот день президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Глава Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. До настоящего времени особый режим в стране действовал с 22:00 до 07:00 по местному времени.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Киеве ужесточают правила комендантского часа. Как заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко, теперь все гражданские лица, которые будут находиться на улице во время действия комендантского часа, станут считаться диверсантами, сообщает РИА «Новости». «Комендантский час в Киеве будет действовать с 17.00 до 08.00. Всех гражданских, которые будут на улице в это время, будут считать диверсантами», — заявил Кличко в своем telegram-канале. Такая мера будет действовать до 28 февраля. Сообщения о том, что в Киеве вводят комендантский час, появились 24 февраля. В этот день президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Глава Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. До настоящего времени особый режим в стране действовал с 22:00 до 07:00 по местному времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...