ТАСС: власти Киева ввели комендантский час

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События на Майдане. Киев, киев, министерство иностранных дел украины
В Киеве объявлен комендантский час Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении в городе комендантского часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Украина-24».

«Мэр Киева Кличко заявил о введении в городе комендантского часа», — передает ТАСС. В какое время будут действовать ограничения, мэр Киева не уточнил.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Власти Украины сообщали об обстреле Киева баллистическими ракетами. Сообщалось о мощных взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. В Минобороны РФ опровергли эту информацию. Позднее в Киеве объявили воздушную тревогу, власти призывают жителей пройти в бомбоубежища.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении в городе комендантского часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Украина-24». «Мэр Киева Кличко заявил о введении в городе комендантского часа», — передает ТАСС. В какое время будут действовать ограничения, мэр Киева не уточнил. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Власти Украины сообщали об обстреле Киева баллистическими ракетами. Сообщалось о мощных взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. В Минобороны РФ опровергли эту информацию. Позднее в Киеве объявили воздушную тревогу, власти призывают жителей пройти в бомбоубежища.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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