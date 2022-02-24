ТАСС: власти Киева ввели комендантский час

24 февраля 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении в городе комендантского часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Украина-24». «Мэр Киева Кличко заявил о введении в городе комендантского часа», — передает ТАСС. В какое время будут действовать ограничения, мэр Киева не уточнил. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Власти Украины сообщали об обстреле Киева баллистическими ракетами. Сообщалось о мощных взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. В Минобороны РФ опровергли эту информацию. Позднее в Киеве объявили воздушную тревогу, власти призывают жителей пройти в бомбоубежища.