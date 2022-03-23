Володин заявил о начале хаоса в США

Официальные лица Вашингтона противоречат друг другу, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В правовой системе США наступил хаос, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, действия официальных лиц Вашингтона противоречат друг другу. Это касается, в том числе, финансирования боевиков на Украине — конгресс США запретил помогать батальону «Азов» (организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Правовая система США продолжает деградировать. От официальных лиц Вашингтона практически одновременно прозвучали два противоречащих друг другу заявления. Кто-то посмеется, что разговор о „загнивающем Западе“ в нашей стране ведется давно. Но сегодня хаос в США точно наступил», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Политик привел в пример заявление пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки, которая заявила, что США не просили американские компании уходить с российского рынка. При этом Конгресс хочет запретить правительству Соединенных Штатов вести дела с бизнесом, который продолжает работать в РФ, несмотря на санкции.

Также Володин заявил, что президент США Джо Байден продолжает финансировать националистов на Украине. При этом Конгресс запретил оказывать любую помощь батальону «Азов». «Задумайтесь, чего можно ожидать от США, которые обладают ядерным оружием и многое определяют в мире, если закон для их руководства не писан, а политические заявления ничего не стоят», — написал Володин.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не будет принимать участие в «боевых действиях на Украине». При этом Байден пообещал выделить Киеву более 13,6 миллиарда долларов на военную, гуманитарную и экономическую помощь. О наращивании поддержки Украины также заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Кроме того, страны G7 продолжили поставки оборонительного вооружения Киеву. А США и НАТО договорились направить на Украину советские системы противовоздушной обороны, в том числе комплексы «Оса» и С-300В. Вашингтон также уговаривает Турцию передать Киеву российские ракетные системы С-400 взамен на снятие с Анкары санкций.

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