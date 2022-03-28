ВС РФ сбили вертолет, летевший за командирами «Азова»*

Военно-воздушные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8, направлявшийся за эвакуацией командиров нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем, сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона „Азов“», — сообщил Конашенков.
Также, по данным Минобороны, российской авиации удалось сбить три самолета военно-воздушных сил Украины. Ликвидированы два Су-24 в Житомирской области и один Су-25 вблизи Донецка.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По заявлению главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. По сведениям Минобороны, ВС РФ уже нанесли поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, а также уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины.
*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским запрещен в Российской Федерации
Военно-воздушные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8, направлявшийся за эвакуацией командиров нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «В районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем, сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона „Азов“», — сообщил Конашенков. Также, по данным Минобороны, российской авиации удалось сбить три самолета военно-воздушных сил Украины. Ликвидированы два Су-24 в Житомирской области и один Су-25 вблизи Донецка. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По заявлению главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. По сведениям Минобороны, ВС РФ уже нанесли поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, а также уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским запрещен в Российской Федерации